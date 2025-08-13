◇セ・リーグ広島ー阪神（2025年8月13日マツダ）広島県出身で被爆2世の歌手・吉川晃司（59）が13日、「ピースナイター2025」として開催された、プロ野球の広島―阪神戦（マツダ）の5回終了時に登場。ジョン・レノンの「イマジン」をアカペラで歌唱した。グラウンドに登場した吉川は一礼すると手足でリズムを取りながら、静寂に包まれたマツダスタジアムの夜空に美声を響かせた。歌唱を終えると球場全体から感動の拍手と