アシアナ航空は、東京/成田〜ソウル/仁川線へのエアバスA380型機の投入を再開する。投入期間は8月25日から10月25日まで。対象便はOZ101/102便で、以降はエアバスA330-300型機での運航を計画している。エアバスA380型機には、1階に旧ファーストクラスのビジネススイート12席、エコノミークラス311席、2階にビジネススマーティウム66席とエコノミークラス106席の計495席を設置している。■ダイヤOZ101東京/成田（13：20）〜ソウル/