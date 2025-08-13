８月１４日（木）の近畿地方は、猛暑が復活。久しぶりの３５℃以上という所が多く、お盆のお出かけには熱中症に厳重な警戒が必要です。近畿を含めた西日本は、真夏の高気圧にしっかりと覆われるでしょう。前日よりも強い日ざしの照りつける時間が長くなりそうです。ただ、気温の上がる昼ごろからは山で雨雲や雷雲がわき立ち、あちこちでにわか雨や雷雨がありそうです。北風に流されて大阪の市街地などでも天気急変のおそれがあ