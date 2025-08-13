人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人間関係に注意。友人の私生活は詮索しすぎないこと。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）善人を演じると反感を買いそう。あるがままでいること。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）年上の男性に反感を覚え