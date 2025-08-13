NEXCO西日本によりますと、大雨の影響で中国自動車道は、きょう（13日）午後6時12分から、北房IC～新見IC間で通行止めとなっています。 【写真を見る】【大雨の影響】中国道新見IC～北房IC午後6時12分から通行止め【13日】 当該エリアの今後24時間の天気・降水量の予報は【画像①～②】の通りです。