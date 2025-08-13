関東信越厚生局麻薬取締部は１３日、東京都内の港に密輸された乾燥大麻約１トンを押収し、自称リフォーム業の女の被告（５１）（茨城県筑西市）らベトナム国籍の男女３人を麻薬取締法違反（営利目的輸入など）容疑で逮捕したと発表した。国内で一度に押収された違法薬物の量としては過去最多だという。発表によると、被告は何者かと共謀して５月２６日〜６月５日、海上輸送用コンテナに乾燥大麻約１０４６キロ・グラム（末端価