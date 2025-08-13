ティーピーリンクジャパン（TP-Link）は、Wi-Fi 6対応USB Wi-Fi子機「Archer TX30U Plus（Amazon限定モデル）」とUSB3.0対応SDカードリーダー「UA430D（オンライン限定モデル）」を20日に発売する。販売想定価格はそれぞれ4200円と1480円。 「Archer TX30U Plus（Amazon限定モデル）」 「Archer TX30U Plus」は、合計最大1800Mbpsの速度を提供するWi-Fi 6対応USB Wi-Fi子機のAmazon限定