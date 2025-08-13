「甲子園出場校への寄付金を集めている」などとうそをいって防府市に住む60代女性から現金1000円をだまし取ったとして防府警察署は13日、福岡県の62歳の男を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡県京都郡の62歳の無職の男です。警察によりますと男は、7月28日に防府市に住む60代女性の家を訪問し、新聞社を名乗り「甲子園出場校への寄付金を集めている」「いくらでもいいので寄付をお願いできませんか」などとうそをい