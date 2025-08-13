神奈川・茅ヶ崎市の団地で見つかった遺体が行方不明の男性だったことがわかりました。この事件は8月8日、茅ヶ崎市の団地の部屋の床下から埋められた遺体が見つかり、住人の小椋亮容疑者（44）と交際相手の岡安唯容疑者（38）が逮捕されたものです。司法解剖の結果、遺体の身元は小椋容疑者らと同居していた会社員の武田和実さん（54）だとわかりました。また、死後半年以上が経過しているとみられています。警察によりますと、武田