◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１３日・神宮）ヤクルト・山田哲人内野手が球団最多を更新する通算３０６号をマークした。０―０の２回先頭で東のカットボールを左翼席に放り込んだ。７月３０日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来７試合ぶりとなる一発に「追い込まれていましたが、うまく反応して打つことができました。先制できてよかったです」と頬を緩めた。