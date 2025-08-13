県内で2人が亡くなり2人の安否がわからない今回の記録的な大雨は、日が経つごとに被害の様子が明らかになってきています。更に12日、熊本市の川で男性が遺体で見つかりました。 12日、美里町の上空から撮影した映像。国道沿いの山が崩れ住宅街が大きく陥没し、約200メートル下の田んぼまで流れた土砂が広がっています。霊台橋近くの住宅でも…■花木瞳記者「男性1人が巻き込まれ救出された美里町の土砂崩れ現場です。近所