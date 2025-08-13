トルクフルでスムーズ、サイレントなHV欧州で人気が下火のディーゼルエンジンだが、これまでSUVを中心に選ばれてきた理由は容易に理解できる。トルクフルでスムーズ、ずっとサイレントになった最新ディーゼル・ハイブリッド（HV）は、新しいQ5にもぴったりだ。【画像】トルクフルでスムーズ、サイレント新型 アウディQ5競合クラスのSUVと写真で比較全170枚エンジンオイルが冷えた状態では、ガラガラガラとノイズが小さくない