行方不明になっていた男性の遺体だと判明しました。今月9日夕方に、石川県の内灘海水浴場で海水浴をしていたベトナム国籍の男性の行方が分からなくなっていた事故。11日午前中に、現場近くの海岸で発見された遺体は、行方不明になっていたベトナム国籍の28歳の男性と判明しました。司法解剖の結果、死因は溺死とみられています。今回の事故は、海水が沖へと流れる離岸流も原因の一つとみられていて、関係機関はより一層の注意を呼