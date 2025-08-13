◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（１３日・エスコン）日本ハムの有薗直輝内野手が２回の第１打席、ロッテ・種市からプロ初安打となる先制二塁打を放った。「打ったのはスライダーです。ファームから積極的に打ちにいくことを意識してきて、１軍の舞台でも続けることができました。打った感触は全く覚えていませんが、まずは１本出てホッとしています。チームの勝利のために、もっと打ちたいと思います」と安堵（あんど）した。