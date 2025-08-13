医療機関で大きな病気やけがの治療を行うと、医療費がどのくらいかかるのか心配になります。また、病気が増えて複数の診療科に定期的に通うことになると、その費用も積み重なり、さらに心配は増すことでしょう。 しかし、高額療養費制度を利用すれば、医療費の負担が大きくなり過ぎるのを防ぐことができます。では、この制度は、どのような場合に利用でき、医療費はどのくらい戻ってくるのでしょうか？ 本記事で解説します。