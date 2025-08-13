函館競輪場で８月１２日から６日間争われているＧ１・第６８回オールスター競輪の企画として、「レジェンドナイト競輪×競馬」が１３日、札幌市の飲食店「スタンピーズカフェ＆ダイニングバー」で開催された。スポーツ報知評論家の元競輪選手・村上義弘氏とＪＲＡ所属の武豊騎手が登場。「カリスマ」と呼ばれ１２、１６年の２度競輪グランプリを制しＧ１・６勝を誇る村上氏、歴代最多ＪＲＡ４６０２勝、Ｇ１・８４勝を挙げ