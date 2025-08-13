１０日に肺炎のため８１歳で死去した元サッカー日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの告別式が１３日、大阪府内で営まれた。日本サッカー協会前会長の田嶋幸三氏、メキシコ市五輪銅メダルメンバーの横山謙三氏、親交の深かった俳優・松平健氏が弔辞を務めた。＊＊＊田嶋氏は「天性の点取り屋。世界と伍（ご）して戦えるストライカーは、残念ながらまだ釜本さんだけだろうなと」と故人をいたみ、「私たちはその功績を胸に刻み、こ