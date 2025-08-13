◆パ・リーグオリックス―楽天（１３日・京セラＤ）６番・ＤＨでスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が、２―０の３回２死一塁から曽谷の真ん中高め直球を振り抜き、左翼席へ４号２ランをたたき込んだ。７月２７日の西武戦（ベルーナ）以来、１３戦ぶりの一発。ヤンキース所属時、コロナ禍で６０試合に短縮された２０年シーズンに２２本でア・リーグ本塁打王を獲得した実力を見せた。初回の２死一、二塁での第１打席