実際はフルへ近いディーゼルマイルドHVバッテリーEVは種類が増えても、内容は均質化しているように思える。だがマツダのように、それへ抗おうとするメーカーもある。アウディも同様らしく、売れ筋のファミリーSUV、新しい3代目Q5ではディーゼルエンジンが継投された。【画像】トルクフルでスムーズ、サイレント新型 アウディQ5競合クラスのSUVと写真で比較全170枚環境規制へ対応すべく、マイルド・ハイブリッド（HV）という