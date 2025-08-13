楽天の４年目左腕・泰勝利投手が１３日、初の１軍昇格を果たした。「初めてなのでだいぶ緊張もします。でも緊張よりは楽しみの方が多いかな」と意気込みを語った。２３年３月に左肘のトミージョン手術を受けて、昨季に実戦復帰。今季の２軍では主にクローザーを務め、現在リーグトップの２７セーブを挙げている。最速１５２キロの直球が持ち味で、「自分の強みである真っすぐを生かして抑えられれば」と気合をみせた。「２軍と