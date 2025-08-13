２３年１月に就任したサッカー日本代表の名波浩コーチが１３日、千葉市内で合同取材に対応した。名波コーチは「代表ＯＢとして代表チームに携わるのは、何よりも代えがたい名誉だと思う。熟考したが、最後はポイチ（森保監督）さんに返事をさせてもらった」と経緯を語り、森保監督とともに仕事をし「日々すごさも、人間味も感じている。ポイチさんが率いるチームが、なぜ強くなって、なぜ我慢強いか、粘り強いかが、すごく分か