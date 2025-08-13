Ｊ１町田の原靖フットボールダイレクター（ＦＤ）が１３日、東京・町田市内での公開練習後に取材に応じ、Ｇ大阪から完全移籍で獲得したイスラエル代表ＭＦネタラビの獲得経緯などを語った。町田は今秋からアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）に参加するにあたり、選手層の強化を今季開幕前から焦点にしていた。リーグ戦６連勝などもあり、この日の時点で首位と勝ち点４差の５位に浮上しているが、序盤はＤＦ菊池