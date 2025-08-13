子連れでのお出かけでうっかり落とし物をした経験がある人もいるのではないでしょうか？アプリ「ママリ」には、外出先で大切なものを紛失したとの投稿がありました。投稿者さんは、子どもの予防接種を受けた帰りに母子手帳と保険証をなくしてしまったそう。再発行はできるものの、母子手帳には子どもの成長記録をたくさん書いていたらしく、ショックがかなり大きいようです。 外出先で母子手帳と保険証を落としてしまった