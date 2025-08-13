娘への疑いを晴らすため、母は静かに「証拠集め」を始めた。けれど、小さな違和感の積み重ねが、やがて確信に変わっていく━━。メイク用品、財布の中身、レシートの金額…。見えなかったはずの現実が、少しずつ姿を現す。そして迎えたある朝、母が娘の“秘密”に手を伸ばしたとき、心の中の「信じたい」が音を立てて崩れ始める。『娘がお金を盗んだ話』第3話をごらんください。 貯金の減少に気づいた母は、娘への疑念に悩