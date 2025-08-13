乾燥大麻およそ1トンをベトナムから密輸したなどとして、ベトナム国籍の男女3人が逮捕・起訴されました。日本で一度に押収された違法薬物の量としては過去最大です。きょう公開された袋に詰められた大量の押収品。これらはすべて乾燥大麻です。麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴されたのは、ベトナム国籍のファム・ゴック・テゥイ被告（51）ら男女3人で、今年6月、営利目的で乾燥大麻およそ1トン、末端価格52億円相当をベトナムの