◇セ・リーグ巨人―中日（2025年8月13日東京D）巨人の橋上秀樹作戦戦略コーチ兼スコアラー（59）は中日先発右腕・柳裕也投手（31）の攻略法について「コントロールの良い投手なので両サイドを強引に追いかけずに、狙ったコースをセンター方向に打ち返したい」と試合中にコメント。「9連戦の最後になんとか田中将に勝ちを付けてあげられるよう、いい形で先制はできたので中押し、ダメ押しと援護したい」と続けた。日米