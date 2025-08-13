政府は、韓国の李在明大統領が今月23日から2日間、日本を訪問すると発表しました。李大統領の日本訪問は今年6月の就任以来初めてとなるもので、夫人とともに日本を訪れるということです。訪問では石破首相との首脳会談や、首相主催の夕食会が予定されています。日韓両首脳は両国関係の連携強化などについて話し合うほか、日本と韓国の首脳が相互に行き来する「シャトル外交」についても意見交換するものとみられます。