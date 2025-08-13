赤沢亮正経済再生担当相は13日のテレビ朝日番組で、自民党総裁選が前倒しされ、石破茂首相が再選を目指して立候補する場合は推薦人として支援する考えを示した。「私は『石破大将軍』を支える副官であることを本当に誇りにしている。もう一回出たいと言うならば応援したい」と強調した。赤沢氏は首相と同じ鳥取県選出の最側近として知られる。総裁任期が3年であることを踏まえ「首相になった人は、きっと3年は務めたいだろう。