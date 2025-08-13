きょうは「お盆の入り」でした。県内、日中は厳しい残暑となりましたね。昼間の暑さを避けてでしょうね。県内の霊園や寺には朝から墓参りの人たちが訪れ先祖の霊を慰めました。降り続いた雨も上がったきょう、最低気温は各地で22度台でした。富山市八ケ山の長岡墓地では早朝から墓参りに家族連れが訪れ、墓前に花や線香を供えて静かに手を合わせていました。日中は日も差して気温が上がり、各地の最高気温は富山空港で31度ちょうど