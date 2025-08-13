俳優・グラドル・アイドルとして存在感を示している豊田ルナさんが、『週刊SPA!』のグラビアと小説のコラボ企画「このあと、どうする？」に登場。人気小説家・人間六度さんが書き下ろしたシナリオをもとに、夏の一夜を切り取ったストーリー仕立てのグラビアを表現しました。【写真】豊田ルナさん、過去イチの美くびれ今回の企画は、花火大会に誘った会社の後輩と二人きりで過ごすという、どこか懐かしくも切ないシチュエーション。