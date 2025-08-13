名古屋市議の中国・南京訪問が中止になりました。 【写真を見る】名古屋市議の中国・南京訪問 中国側からの申し入れで中止に… 愛知・大村知事の中国訪問も急遽中止に 今月下旬に予定されていた名古屋市議の南京訪問が、中国側からの申し入れで中止になったことが関係者への取材で明らかになりました。 名古屋市と南京市は、河村たかし前市長が「いわゆる南京事件はなかったのではないか」などと発言したことで2012年から交流が