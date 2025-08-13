福岡管区気象台が12日から、九州北部地方（山口県を含む）に高温に関する早期天候情報を発表している。同地方では向こう2週間の気温は暖かい空気に覆われやすいため高く、15日ごろと18日ごろからは、この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がある。