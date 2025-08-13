◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-DeNA(13日、神宮球場)3回、DeNAが逆転に成功しています。4連敗中と負けられないDeNAは2回、ヤクルト山田哲人選手に先制ホームランを許してしまいます。しかし3回、東克樹投手がフォアボールで出塁すると、蝦名達夫選手が2-2からレフトスタンドへ逆転のツーランホームランを放ち、すぐさま逆転に成功します。続く林琢真選手は、打球をレフトへ打ち上げますが、ヤクルトの守備が交錯。その間に林選手