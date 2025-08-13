◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2025年8月13日ベルーナD）今季初登板初先発の西武・松本航投手（28）が立ち上がりから崩れて初回に5失点を喫した。肩のコンデション不良で出遅れ、ようやく1軍に戻ってきたが、先頭のダウンズに四球を与えると、その後1死満塁で柳町に先制の右前適時打を浴びると、その後も牧原大、海野、佐藤直に適時打を許すなど打者一巡の猛攻を浴び、いきなり5失点。先発マスクの柘植は打席に立つ