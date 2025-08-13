山形県大石田町の夏の風物詩「最上川花火大会」が今月１６日に開かれます。 【写真を見る】材料費高騰の中、花火大会を後世へビールの売り上げの一部が大会の支援金に（山形） 花火の材料費が高騰する中、大会を後世に残していくための取り組みも行われています。 ９０年以上の歴史を誇る大石田町の「最上川花火大会」。観覧場所から打ち上げ場所までが近く、大迫力で楽しめるのが特徴です。 名物は、花火の直径が４５