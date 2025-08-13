G大阪は13日、シェフィールドW（イングランド2部）を退団したDF初瀬亮（28）の獲得を正式発表した。6年半ぶりの古巣復帰。クラブを通じて「海外でまだやる選択肢もありましたがG大阪から自分を強く必要として頂き、日本一、アジアNo.1を獲得し、もう1度、強いG大阪を取り戻すために戻る決意をしました。今まで積み上げてきたものを、練習からガンバのために全てを出し切ります」とコメントした。G大阪アカデミー出身で、16年に