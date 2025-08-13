サッカー日本代表の名波浩コーチ（５２）が、来年の北中米Ｗ杯での国歌斉唱時における?涙?を予告した。森保一監督が試合前の国歌斉唱で涙を流すのは知られるが、１３日に千葉市内で報道陣の取材に応じた名波コーチは「ポイチさん（森保監督）はいつも泣いているじゃないですか。僕の横で泣くのはずるいんですよ。もらいそうになるので。ギリギリで耐えてますけど、そういう感情になっている」と日の丸への強い思いを明かした。