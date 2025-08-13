取材に応じるバレーボール女子日本代表の石川主将＝13日、東京都内バレーボール女子の日本代表が13日、世界選手権（22日開幕・タイ）に向けて東京都内で行っている合宿を公開し、石川主将（ノバラ）は「まずは目の前の試合をしっかり戦っていき、メダル獲得が目標」と意気込みを語った。日本は7月のネーションズリーグで4位に入り、世界選手権でも2010年以来4大会ぶりとなる準決勝進出やメダル獲得が期待される。この日は男子