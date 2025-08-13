【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１２日、地元テレビ局「ｉ２４ニュース」のインタビューで、パレスチナ自治区ガザの住民について「戦闘地域から退去させるべきだ」との考えを示した。住民の受け入れについて、複数の国と協議していることも明らかにした。ガザ全域を制圧する準備を進める中での「退去」発言は、ガザの住民や国際社会の反発を招きそうだ。ネタニヤフ氏は「ガザは閉鎖された