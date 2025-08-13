人気アニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」などを歌ったＮｏＢこと歌手の山田信夫さんが今月９日に亡くなっていたことを１３日に所属事務所が発表した。６１歳だった。ロックバンド「ＤＩＤＡＬＡＩＤＡ」で近年、共に活動したギタリストのＫＥＮＴＡＲＯは「ＮｏＢさん、長い闘病生活お疲れさまでした。どんな時も自身のスタイルを貫いていて、その姿を見ながら隣でギターを弾いていられたことを誇りに思います。共