「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）ヤクルト守備陣に乱れが出た。ＤｅＮＡ・蝦名の２ランで逆転を許した二回２死。林の打球は三塁後方への飛球となった。これに対し、左翼・内山が前進し、遊撃・長岡は右後方へ懸命に追いかけた。だが、長岡は落下点を通り過ぎる形となって捕球できず、内山は勢い余った長岡と交錯してともに捕球できず。打球は三塁側ブルペンまで転がり、その間に林は三塁を陥れた。打ち取っていた