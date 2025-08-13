国民民主党の玉木雄一郎代表は１３日に更新した自身Ｘ（旧ツイッター）で、１４日から４日間のお盆休みに入ることを報告した。先月２０日に投開票された参院選挙で「手取りを増やす」政策を訴え続けた玉木氏は、全国各地を駆け回り同党の公認候補者たちを応援した。その結果、同党は選挙区で公認候補者１０名、比例代表で７名の合計１７名が議席を獲得した。比例代表では野党トップの７６２万票を獲得。改選議席４から４倍超