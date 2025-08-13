女優の橋本環奈が、12日に行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のジャパンプレミアに登壇。透明感に驚かされた“新人女優”の存在を明かした。橋本環奈プレミアイベントには、主演の橋本をはじめ、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇。前作に続いて主演を務める橋本は、スラリとした二の腕をのぞかせる、シックな黒のドレス姿で登場。落ち着いた装いながら、ひ