南シナ海でフィリピン船を追跡していた中国の艦船同士が衝突した/Philippine Coast Guard（ＣＮＮ）排水量数千トンの艦船２隻が衝突する事態を「幸運」と呼ぶのは難しいが、南シナ海での今週の出来事について、専門家はまさにそう評している。中国海警局の船が人民解放軍海軍の誘導ミサイル駆逐艦に衝突し、船首が大きく損傷した。フィリピン沿岸警備隊が公開した映像には、衝突の瞬間が捉えられており、中国海警局船の船首の主要