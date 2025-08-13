熊本県熊本市北区貢町で、車ごと井芹川に流されたとみられる男性は、いまだ見つかっていません。 【写真を見る】行方不明になっている森下尚治さん※家族提供 記者「熊本市の井芹川です。今日も捜索活動が行われていて、消防が川の周辺を目視で確認しています」 安否がわからなくなっているのは、熊本市東区に住む森下尚治（もりした・しょうじ）さん（63）です。 関係者などによりますと、森下さんは、おととい（11日）午前