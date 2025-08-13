12日までの雨から一転、時折、青空も顔をのぞかせたお盆休み初日。石川県内にある天候に左右されない屋内の行楽施設は、大勢の人でにぎわいをみせていました。 「世界のカブトムシ・クワガタムシ」をテーマに、さまざまな体験イベントが開催されている白山市のふれあい昆虫館。この日行われていたのは「カブクワふれあいタイム」です。大勢の子どもたちが、普段は触ることのできない珍しいカブトムシなどとの、触れ合いを