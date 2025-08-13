大分県宇佐市の渓谷には涼を求めて多くの家族連れが訪れていました。 心地よいせせらぎが聞こえるのは宇佐市の岳切渓谷です。 宇佐市の岳切渓谷 およそ2キロの一枚岩が続き自然を感じながら沢歩きが楽しめます。 夏休み期間中は毎年およそ4万人が訪れる人気の場所で、13日も多くの家族連れが透き通った冷たい水に足をつけひと時の涼を感じていました。 ◆女性「冷たくって気持ちがいい」 宇佐市の