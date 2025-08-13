Photo: 小暮ひさのり iPhoneの頭脳＝iOSのアップデート。この秋に配信予定のiOS 26は、久々の大型アップデートということでわかりやすく見た目からガラリと変わります。もちろん見た目だけでなく、クルマや電話、メッセージなど、さまざまな機能面でのアップデートも。Apple（アップル）から特別な許可を得て、いち早くiOS 26のパブリックベータ版でいろいろと検証してみました。＜目次＞●