自宅の床下に遺体を埋めたとして男女2人が逮捕された事件で、警察は遺体は容疑者らと同居していた55歳の男性と発表しました。【映像】現場となった茅ケ崎の住宅神奈川県茅ケ崎市の岡安唯容疑者（38）と小椋亮容疑者（44）は、去年5月ごろ自宅の床下に遺体を埋めて遺棄した疑いが持たれています。警察は遺体の身元について調べを進めていましたが、岡安容疑者らと同居していた武田和実さん（55）と発表しました。司法解剖の結