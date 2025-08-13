日系大手3社7月の中国新車販売台数【深セン共同】日系自動車大手3社の中国市場における7月の新車販売台数が13日出そろった。日産自動車は新型の電気自動車（EV）「N7」の販売が好調で、前年同月比21.8％増の5万7359台となった。トヨタ自動車もプラスを維持したが、ホンダは減少が続き、明暗が分かれた。トヨタは5.7％増の15万1700台だった。前年同月水準を上回るのは6カ月連続。ハイブリッド車（HV）やEVのスポーツタイプ多目